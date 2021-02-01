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Yarışmacı leb demeden leblebiyi anlayamadı

Güncel 01.02.2021, 12:55 01.02.2021, 13:00
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Çorum, bir kez daha Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına konu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan bilgi yarışmasında; “Leblebiyi anlamak” şeklinde biten deyimin başı nasıldır sorusu soruldu. Yarışmacı, Nohutu kavurmadan, Çorum’a gitmeden, Leb demeden ve Fındığı yemeden şıklarının yer aldığı soruyu cevaplandıramadı ve seyirciye sordu. Seyircilerin yüzde 94 oranında C şıkkı ‘Leb demeden’ cevabını verdiği yarışmada yarışmacı, seyircinin yardımıyla ‘Leb Demeden Leblebiyi Anlamak' deyimini doğru bildi.

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