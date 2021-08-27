Yarışma ödülünü TDV’ye bağışladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’nda Çorum’dan dereceye girenlere İl Müftülüğü’nde ödülleri verildi.

Online (çevrimiçi) yapılan yarışmada dereceye girenlerden Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İrem Soytürk birinci oldu. TDV Çorum Şubesi tarafından hediye edilen tam altın ödülü, yarışma birincisine İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından verildi.

Hediyesini teslim alan Soytürk, ödülünü ilimizde inşaatı devam eden Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an kursu için TDV Çorum Şubesi’ne bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Dereceye girenlerden üçüncü olan Rabia Benli’ye ise çeyrek altın ödülünü İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya iletti. (Süleyman ERDEN)

