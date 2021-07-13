Yarışma finalistleri Yunus Emre’nin kabrini ziyaret etti

Tasavvuf edebiyatının en büyük şairlerinden, aşk ve gönül adamı, sevgi pınarı Yunus Emre’nin bu yıl vefatının 700. yılı ülke ve dünya çapında anılmaya devam ediyor. 2021 yılının Yunus Emre Yılı ilan edilmesinin hemen ardından Çorum Belediyesi olarak şehrin kültür hayatına yön veren “Şehir Defteri” dergisinin Yunus Emre Özel Sayısını çıkarttıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yunus Emre bizim için önemli bir tasavvufçu, önemli bir edebiyatçı. Bu değer, 2021 yılında dünyaca kabul edildi. Çorum Belediyesi olarak birden fazla Yunus Emre temalı etkinlik düzenledik. Bunlardan bir tanesi de “Yunus Emre Şiirleri Okuma Yarışması”. Bu yarışmamızın finalistlerini de yarışmanın ruhuna uygun bir şekilde ödüllendirerek Eskişehir’in Mihalıççık İlçesine bağlı Sarıköy’de bulunan Yunus Emre Kabri ve Külliyesine gezi düzenledik. Sonrasında finalistler Ankara’ya geçerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bulunan Millet Kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphanede bulunan Cihannümâ Salonu, diğer bölümler ve kütüphanede bulunan eşsiz eserler hakkında bilgi aldılar” dedi.

Bu yarışmanın ve ödülünün çok güzel geri dönüşlere vesile olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak bu tarz gönüllere hitap eden yarışma ve etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

