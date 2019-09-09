“Yarınları güvenle emanet edeceğimiz çocuklar yetiştireceğiz”

İlköğretim Haftası ve 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle Ziya Gökalp İlkokulu’nda tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, KAMU-SEN İl Temsilcisi Selim Aydın kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende açış konuşmasını okul müdürü Turgut Çağlayan yaptı.

İçinde bulunulan sorunların ancak eğitimle çözülebileceğini söyleyen Çağlayan, ülkede eğitim alanında 2023 eğitim vizyonu uygulamasının 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulduğunu planlanan dönüşümün üç yıllık bir aşamalandırmayı içerdiğini söyledi.

2023 vizyonunun temel amacının çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Çağlayan, bu konuda ağır bir sorumluluğun eğitimcilerin omuzlarında olduğunu kaydetti. Yarınların güvenle emanet edileceği çocukların en iyi şekilde yetiştirileceğinden kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini anlatan Okul Müdürü Çağlayan, Ziya Gökalp İlkokulu olarak 620 öğrenci, 34 öğretmen ve 29 derslikle eğitim verdiklerini Türk Milli Eğitimi ve 2023 eğitim vizyonunun hedefleri doğrultusunda eğitim öğretime devam edileceğini anlattı.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler halk oyunları gösterisinde bulundu. Şiirlerin okunmasının ardından protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek kitap dağıttı. (Erkan BAYATLI)