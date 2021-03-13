Yarın Tıp Bayramı

Bu tarih, Tıbbiye’nin kuruluş tarihi olarak kabul edildi ve ilk Tıp Bayramı, 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da kutlandı.

Yarın, ülkemizde tıp eğitiminin başlayışının 194. yılını, bir yıldır yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde gösterdikleri büyük özveri nedeniyle, hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha, en kalbi şükran duygularımızı sunarak kutlayacağız.

