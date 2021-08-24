Yarın geniş kapsamlı su kesintisi olacak

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince devam eden altyapı çalışmaları kapsamında yarın su kesintisi yapılacak.

Belediye Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, “Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüze bağlı Su Teknisyenliği Amirliğimiz bünyesinde, 26.08.2021 Perşembe günü Cemilbey, Fevzi Çakmak ve Erzurum Dede Caddelerinde yenilemesi yapılan içmesuyu ana besleyici hatların bağlantı çalışmalarının yapılacağından 26 Ağustos Perşembe günü sabah saat 08.00 ile akşam 18.00 arası su kesintisi yapılacaktır denildi.

Su kesintisi yapılacak yerler, Fevzi Çakmak Cadde ve Sokaklar, Cemilbey Caddesi, Ankara yolu sağ ve sol bulvar, İnönü Caddesi, Çelik Caddesi ve Sokaklar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toptancılar Sitesi, Traktörcüler Sitesi, Ticaret Borsası, İskilip yolu sol taraf, Necmettin Erbakan Caddesi ve sokaklar ve Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesi Cadde ve sokaklar olarak belirtildi.

Kesinti yapılacak bölgelerde oturan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği bildirildi. (Haber Merkezi)