Yarın gece Mevlid Kandili
Güncel 16.10.2021, 08:39
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Yarın gece kutsal Mevlid Kandili’ni idrak ediyoruz.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü, Rebiülevvel ayının 11’ini 12’sine bağlayan gece, tüm Müslümanlarca büyük saygıyla, ibadet ve dualarla kutlanıyor. (Haber Merkezi)
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