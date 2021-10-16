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Yarın gece Mevlid Kandili

Güncel 16.10.2021, 08:39
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Yarın gece Mevlid Kandili

Yarın gece kutsal Mevlid Kandili’ni idrak ediyoruz.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü, Rebiülevvel ayının 11’ini 12’sine bağlayan gece, tüm Müslümanlarca büyük saygıyla, ibadet ve dualarla kutlanıyor. (Haber Merkezi)
 

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