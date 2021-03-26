Yarın gece Berat Kandili 

“Onbir Ayın Sultanı” kutsal Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. 12 Nisan Pazartesi akşamı ilk teravih namazı kılınacak ve o gece de ilk oruç için sahura kalkılacak.

Mübarek aya doğru adım adım ilerlerken, yarın gece de Berat Kandili’ni idrak edeceğiz. Şaban ayının 14’ünü 15’inci gününe bağlayan ve “kurtuluş” an

lamına gelen bu mağfiret gecesini, tüm inananlar, Cenab-ı Hakka günahlarının affı için yakararak geçirecekler.

