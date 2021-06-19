YARIN BABALAR GÜNÜ 

Amerikan iç savaşına katılmış bir baba, annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütür. Kızı Sonora Smart Dodd, bu fedakâr babanın doğum günü olan 5 Haziran’ın, aynen “Anneler Günü” gibi “Babalar Günü” olarak kutlanması için büyük çaba harcar, ama kutlama ancak 19 Haziran 1910’da Washington’un Spokane kentinde gerçekleşir. Böylelikle, Haziran’ın 3. Pazar günü, zamanla dünyanın dört bir yanında “Babalar Günü” haline gelir.

Evet, yarın Babalar Günü…Yüreğinde sevgi ve şefkat taşıyan tüm babalara en içten saygılarımızı ve şükran duygularımızı sunuyor, bu anlamlı günlerini kutluyoruz.

(Haber Merkezi)

