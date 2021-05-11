Yarın arife; semt pazarları açılmalı 

Tam kapanma sürecinde sebze pazarları konusunda alınan kararların da hatalı olduğu Cumartesi günü gözler önüne serildi. Çorum’da Cumartesi günü 5 semt pazarı açıldı, ama geniş bir kesime hitap eden Cumartesi Pazarı’nda büyük yoğunluk yaşanırken, diğer pazarların nispeten tenha olduğu gözlendi.

Pazarların kapalı tutulması, en başta tedarik zincirinde kopmaların yaşanmasına ve Çorum’a gelen sebze-meyve miktarının azalmasına neden oldu. Oysa, haftada en az iki gün, üç semt pazarı kontrollü olarak açılabilir, halkın ihtiyaçlarını makul fiyatlarla karşılaması sağlanabilirdi.

Cumartesi günü 5 pazarın birden açılması, pazarcı esnafını da güç durumda bıraktı. Zira, pazarcı esnafı haftanın farklı günlerinde farklı pazarlara da sergi açarak ekmeğini çıkarabiliyor. Üstelik, tedarik zinciri koptuğu için, üreticinin satamayıp döktüğü sebze-meyveler bile tüketiciye nispeten pahalı ulaştı.

Yarın Ramazan Bayramı arifesi…Pazarcı esnafının elindeki malını tüketiciye ulaştırabilmesi, vatandaşın da bayram ihtiyacını karşılayabilmesi için yarın semt pazarlarının açılmasına izin verilmesi gerekiyor.

(Haber Merkezi)

