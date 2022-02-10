YARIN 11 ŞUBAT… Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü

Çorum İş Kadınları Derneği olarak, kız çocukları ve kadınların, hayatın içinde olan her alan gibi bilim alanındaki çalışmalara da eşit koşullarda katılmalarının sağlanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının güçlendirilmesinin hepimizin sorumluluğu olduğu inancını taşımaktayız..

Birleşmiş Milletler tarafından 22 Aralık 2015’te düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’nde her yıl 11 Şubat gününün Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı.

“Sürdürülebilir bir yaşam için bilim felsefesiyle” mücadele etmiş, insanlığa büyük faydalar sağlamış ve sağlamakta olan tüm bilim kadınlarının “11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü”nü kutluyor, bilim yolunda, Çorum’dan yola çıkarak büyük başarılara hızla ilerleyen, şehrimiz ve ülkemizde özellikle kız çocuklarına ilham olmayı hedefleyen Aleyna Beste Özhan’ı da ayrıca tebrik ediyor, bilim yolculuğunda büyük başarılara imza atmasını diliyoruz.

Çorum İş Kadınları Derneği

