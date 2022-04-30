YARIN 1 MAYIS

DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş sendikaları tarafından oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi’nce organize edilen miting için yarın saat 13.00’de Pirbaba Parkı’nda toplanacak ve buradan Saat Kulesi’ne yürünecek.

İşçi ve emekçilerin bir kez daha taleplerini dile getireceği 1 Mayıs mitingine sendikaların yanısıra siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve meslek örgütleri de destek veriyor.

