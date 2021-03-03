Yarımca: “Yeniden kapanma olmadan hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli kategoride yer alan Çorum’da işletmeciler dükkanlarını açarak hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre her 100 binde 28,12 Kovid-19 hastasının bulunmasıyla orta riskli iller kategorisinde yer alan Çorum’da yeni normalleşme kapsamında kafe ve lokantalar müşteri kabul etmeye başladı. Belli saatlerde yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek işletmeler, günün erken saatlerinden itibaren hazırlıklarına başladı.

Geçen yıl Kasım ayından bu yana müşteri kabul edilememesi nedeniyle depolara kaldırılan masa ve sandalyeler, yeni normalleşme süreciyle tekrar işletmelerdeki yerini aldı. İşletmelerinde yeniden müşteri ağırlamanın heyecanını yaşayan kafe ve lokanta sahipleri, belirlenen kurallara uyarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

Küresel bir zincir kahve markasının Çorum'da işletmeciliğini yapan Zeynep Yarımca, hizmet sektöründe yer alan kafeler için insanların vazgeçilmez unsur olduğunu söyledi. Kısıtlama döneminde "gel-al" şeklinde hizmet verdiklerini anlatan Yarımca, "Bir süredir müşteri kabul edemesek de hizmetimize devam ettik fakat burada insanlarla birlikte olmak çok farklı bir duygu. Şimdi yeniden müşterilerimizin sesiyle buluşmak bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Yarımca, kurallara uyularak, tekrar kapanma yaşanmaksızın işletmelerin müşterileriyle birlikte olmaya devam etmesini temenni etti.

Lokanta işletmecisi Ekrem Toydemir ise yeniden müşterilerine kavuşmalarını sağladığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara göre müşteri kabul edeceklerine dikkati çeken Toydemir, "Paket ve 'gel-al' servis hizmeti verdik. Bugünden itibaren lokantamızı açtık. Çok mutluyuz, inşallah tekrar kapanma olmaz." diye konuştu.

(AA)