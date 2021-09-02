“Yarım kalan projeler kervanına Onkoloji Merkezi de eklenmesin”

CHP İl Başkanı Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi olarak belirlenen yerde bir basın açıklaması düzenledi.



Bundan tam bir yıl önce 1 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen temel atma töreninde buranın 180 günde tamamlanacağı müjdesinin verildiğini ve Çorum halkı adına çok mutlu olduklarını belirten Tahtasız, “Fakat ne hikmetse bir yıl geçmesine rağmen burası temel halinde kaldı. Araştırmalarımız sonunda 24.09.2021 tarihinde tekrar bir ihale ilanı verildiğini gördük. Burada da Onkoloji Merkezinin arsa tahsisinden sonra 320 iş gününde teslim edileceği ifade ediliyor.

Burayı da Çorum’da yarım kalan havaalanı, hızlı tren, Mersin-Ankara-Çorum-Samsun arası yük treni projesi, polis okulu, askeri acemi birliği, spor salonu,

Belediye Hizmet Binası, tarımsal sulama projeleri, Alacahöyük Hitit Barajı gibi yıllarca beklemeyelim.

Her gittiğimiz açılışlarda, toplantılarda ve hatta düğünlerde bile bu projenin yüzyılın projesi olduğu söyleniyor fakat daha ihalesi ayın 24’ünde yapılacak” dedi.



“HASTALAR, YA 15 GÜN SONRASINA

RANDEVU ALIYOR, YA DA HİÇ ALAMIYOR”

Türkiye’nin her yerinde yaşandığı gibi Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de yeteri kadar uzman doktor olmadığından dolayı hastaların 182 Alo Randevu hattını aradığında 15 gün sonrasına ancak randevu verildiğini yada bazı doktorlardan hiç randevu alamadıklarını kaydeden Tahtasız, “Bu durumdan dolayı maddi yetersizliklerine rağmen hastalarımız özel hastanelere gitmek zorunda bırakılıyor. Doktor yetersizliğine örnek verecek olursak Temmuz ayında bir vatandaşımızın geçirmiş olduğu iş kazası sonucu tek göğüs cerrahı olması ve o günde doktorun izinli olması sebebiyle hastamız 14 saat bekletildikten sonra ancak Ankara’ya sevki yapılabildi” ifadelerini kullandı.

Radyoloji uzmanı yetersizliği sebebiyle ultrason çekimleri için 3 ay sonrasına gün verildiğini, ayrıca heyet raporu alacak olan hastaların da aynı sorunu yaşadığını söyleyen Tahtasız, “Çorum’da Devlet Hastanesi tekrar hizmete açılmadığından halkımız siyasilerden yada yetkililerden torpil aramak zorunda bırakılıyor. Bu durumdan halkımız çok rahatsız. Bu sorunların acilen çözülmesi gerekmektedir. Pandemi döneminde özveriyle canı pahasına çalışan sağlık emekçilerimize de ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.



“ÇORUM’UN GELECEĞİ İÇİN GÜNEY KAMPÜS PROJESİNİ ÖNEMSİYORUZ”

2009-2010 öğretim yılında açılan Çorum Tıp Fakültesi öğrencilerinin Ankara Gazi Üniversitesinde öğrenim gördüklerini, 2017-2018 yılından itibaren Çorum’da Hitit Üniversitesi’ne bağlı Fen Edebiyat Fakültesi’nin bir kısmında yetersiz koşullarda eğitim ve öğrenim gördüklerini dile getiren Tahtasız, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“461 dönüm alan, Hitit Üniversitesi’ne Güney Kampüsü yapılmak üzere tahsis edildi.

2018 yılında temel atılacağı ifade edilen Güney Kampüsü tam bir Sağlık Merkezi olarak düşünülmüş, ilimizin çehresini değiştireceğini umduğumuz bir proje olmuştur.

Burada Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Kongre Merkezi, 200 Yataklı Hastane, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Deney Hayvanları Araştırma Merkezi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Okulu, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzundan oluşan bir sağlık merkezi yapılması projede bulunmaktadır.

6 Ekim 2020 tarihinde Hitit Üniversitesi Güney Kampüs Altyapısı ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması İşi ihale edilmiştir.

Bu projeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok önemsiyoruz ve bir an önce tamamlanması için her türlü çalışmanın yapılmasını talep ediyoruz. Laf değil iş istiyoruz. Pandemi döneminde yaşananlar genel anlamda bilimin ve bilimsel çalışmaların önemini ve vazgeçilmezlik özelliğini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Üniversiteler sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik kalkınma için gerekli olan önemli temel kuruluşlardır.

Maalesef ki üniversitemiz istenilen seviyeden oldukça uzak olup gençlerimizin tercih ettiği bir üniversite değildir. Fakültelerin birçok bölümleri açılamamış, açılanlarda da bir çok sorunlar ve eksiklikler bulunmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinin başında alt yapının yapılamamış olmasıdır. Alt yapı öğrenme, öğretme, çalışma ortamlarıdır. En önemli alt yapı insan alt yapısıdır. İdari personellerin tercih edeceği bir il olmamız gereklidir.

Çorum’u çağdaş bir bilim merkezi yapmak için bu projenin takipçisi olacağız.”

(Taner ŞİMŞEK)