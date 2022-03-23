“Yarım bırakılan yatırımların takipçisiyiz” 

Çorum’un geleceğine ışık tutacak olan; Çorum Havaalanı, hızlı tren hattı, Samsun – Çorum – Mersin yük tren hattı, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs ve Güney Kampüs, Acemi Birliği, Çorum Polis Okulu, Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi, Çorum Organize Sanayi Bölgesi – şehir merkezi arası raylı sistem gibi temel yatırımların henüz gelmediğini, yıllardır söz verilmesine ve pandemi döneminde birçok olumsuzluk yaşanmasına rağmen yıkılan Çorum Devlet Hastanesi’nin yerine yenisinin yapılmadığını, Çorum Onkoloji Hastanesinin geciktirildiğini anlatan Tahtasız, Çorum Belediye hizmet binası, Çorum Spor Salonu, Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı ve Hitit Köyü projelerinin de yarım bırakılarak milli bütçenin, kamu kaynaklarının heba edildiğini belirtti.



Tahtasız, “Boğazkale Emirler Köyü Tarımsal Sulama Göleti ve Gök Yakup Deresi Göleti, Dodurga – Alpagut fosseptik tesisi, İskilip Meslek Yüksek Okulu, İskilip Derekargın Göleti, İskilip Redif Kışlası, İskilip Kalesi restorasyonu, Mecitözü – Figani Köyü Beke Kaplıcası, Mecitözü Geykoca Göleti, Mecitözü Kozören Tarımsal Sulama Göleti, Oğuzlar Atıksu Arıtma Tesisi, Oğuzlar Yağmurdere Göleti, Osmancık Obruk Dutludere Sulama Projesi, Osmancık Dereboğazı İçme Suyu ve Arıtma Tesisi, Sungurlu Topuz Köyü Dere Islah Çalışması gibi daha bir çok yatırım tamamlanmayı, hizmete açılmayı bekliyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı bulunan, halkın parası oluşturulan milli bütçenin çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz. Yarım bırakılan yatırımların sonuna kadar takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.



“SAHİPSİZ BIRAKILAN İŞ DÜNYASINI YÜREKLİ

YATIRIMLARINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUZ”

Dünyanın merkezi Çorum’un ihracatın da merkezi olduğunu vurgulayan Tahtasız, Çorum’un 20 yıldır sahipsiz olduğunu, beklenen, özlenen ve olmazsa olmaz yatırımların bir türlü kazandırılamadığını açıklayarak, hızlı tren, yük treni ve havaalanı başta olmak üzere diğer tüm yatırımların CHP iktidarıyla birlikte Çorum’a kazandırılacağını söyledi.

Tüm olumsuzluklara rağmen yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya, Çorum’u ihracat şampiyonu yapmaya devam eden iş insanlarını tebrik eden Tahtasız, “Çorum, yürekli iş insanlarımız sayesinde adını duyuruyor, geleceğe hazırlanıyor. İş dünyamızın beklentileri CHP iktidarında karşılanacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çorum ziyaretinde söz verdik, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz yapacağız.

Tüm olumsuzluklara zor koşullara rağmen bize bu başarıları yaşatan sanayici, müteşebbis, iş insanlarımıza teşekkürler” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

