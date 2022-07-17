Yarım asırlık bıçakçı olağanüstü ilgi gördü
Çorum’un geleneksel bıçakçılık sektöründeki marka firmalarından Yılmaz Bıçakçılık, Kurban Bayramı öncesinde Çorum halkının gösterdiği ilgiye teşekkür ediyor.
Güncel 17.07.2022, 17:58
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Yılmaz ve Ali Hışır kardeşlerin sahibi olduğu Yılmaz Bıçakçılık’la ilgili haber, ÇORUM HABER’in 4 Temmuz 2022 günlü sayısında çıkmıştı.
Çorum halkının gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını belirten Yılmaz Hışır, “Halkımıza en kaliteli ürünü sunmanın gayreti içindeyiz. Bunun takdir ediliyor olması ise bizim için büyük gurur kaynağı” diye konuştu. (Aliye ÖNCEL)
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