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Yargıtay’dan tartışmalı “organ ticareti” kararı

Böbreğini satan Çorumlu genç, paranın tamamını alamayınca şikayetçi oldu ancak ceza almaktan kurtulamadı.

Yargıtay’dan tartışmalı “organ ticareti” kararı

Böbreğini satan Çorumlu genç, paranın tamamını alamayınca şikayetçi oldu ancak ceza almaktan kurtulamadı.

02 Temmuz 2019 Salı 23:11
Yargıtay’dan tartışmalı “organ ticareti” kararı

Çorum’da yaşayan F.U.Ç. (31), maddi sıkıntı nedeniyle internetten böbreğini satışa çıkardı. Böbrek hastası Y.Ö, Çorumlu F.U.Ç’yi arayarak 40 bin liraya böbreğini alacağını söyledi. Kanuna göre yakın akraba dışında böbreğin bir başkasına nakli mümkün olmadığı için, taraflar anlaştı ve F.U.Ç’nin vesikalık fotoğrafıyla Y.Ö’nün kardeşi E.Ö adına sahte nüfus cüzdanı düzenlendi. Bunun sonucunda da özel bir hastanede böbrek nakli gerçekleştirildi.

YARGITAY'A TAŞINDI

F.U.Ç, sadece 20 bin lira ödeme yapan Y.Ö ve E.Ö kardeşlerden şikâyetçi oldu.

Akşam’dan Neslihan Keskin’in haberine göre; savcılık şikâyet dilekçesi üzerine dolandırılma olayının dışında ayrıca her iki taraf hakkında sahtecilik ve organ ticareti suçundan soruşturma başlattı. F.U.Ç’nin şikâyeti üzerine hakkında ‘resmi evrakta sahtecilik ve organ ticareti yapmak’ suçundan dava açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 6 Mart 2015 tarihinde şikâyetçi F.U.Ç’ye ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Ö. kardeşlere ise resmi evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8’er ay, “organ ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin kararı temyiz edilince dava Yargıtay’a taşındı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Yargıtay 12.Ceza Dairesi, 13 Mart'taki kararında, F.U.Ç’ye verilen hapis cezasını onadı. Ancak Ö. kardeşlere verilen hapis cezalarını bozdu. Yargıtay’ın bozma gerekçesinde, “Böbrek hastası Y.Ö’nün hayati tehlike arz edecek derecede olup olmadığı, davaya konu organ naklinden başka bir tedavi imkânı ve organ naklinde zarureti bulunup bulunmadığı araştırılsın” dedi. Yargıtay bozma ilamının ardından 12 Haziran’da görülen ilk duruşma ise sanık avukatlarının mazeretli olması nedeniyle ertelendi.

(odatv.com)

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