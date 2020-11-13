Yargıtay’dan Feyzioğlu’na ziyaret

Ziyarette Yargıtay Başkanlığı Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile TBB Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin ve TBB Başkan Yardımcısı Av. Ünsal Toker de yer aldı.

Ziyaret sırasında Yargıtay Başkanı Akarca, Feyzioğlu’na Yargıtay tabağı ve ebruli desenli bir pano hediye etti. Yargıtay Başsavcısı Şahin de Feyzioğlu’na çini desenli bir pano ve kolonya verdi.

(Haber Merkezi)