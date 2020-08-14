Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Hattuşa Termal’in konuğu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin, yine hemşehrimiz Mehmet Ali Doğan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Hattuşa Vacation Thermal Club Kazdağları tesisine konuk oldu.

Güncel 14.08.2020, 21:00
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Hattuşa Termal’in konuğu

M.Ali Doğan’ın verdiği akşam yemeğine, Şahin’in yanısıra, bölgenin mülki idare ve yargı mensupları katıldı.

Edremit Güre’deki yemekte, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28.Hukuk Daire Başkanı Recep Özdemir, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28.Hukuk Daire Üyesi Dursun Yılmaz, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Birinci, Burhaniye 1.Ağır Ceza Mahkemesi ve İdari Yargı Komisyon Başkanı Erhan Emre ve Çorum’un damadı, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi Başkanı Alper Ergüder hazır bulundu. (Haber Merkezi)

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