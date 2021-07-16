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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, bayramda Çorum’a geliyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin, Kurban Bayramı’nda Çorum’a gelecek.

Güncel 16.07.2021, 23:03
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, bayramda Çorum’a geliyor

Çorum’da evi olan Başsavcı Şahin, yakınlarıyla bayramlaşıp kabir ziyaretlerinde bulunmanın yanı sıra, Valilik ve Belediye’nin bayramın 2. günü Valilik önünde düzenlediği ortak bayramlaşma törenine de katılacak.
Bekir Şahin, Çorum’un havasını teneffüs edip yakınlarıyla ve hemşehrileriyle özlem gidermekten çok mutlu olacağını söyledi. 
(Haber Merkezi)
 

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