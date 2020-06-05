Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na hemşehrimiz Bekir Şahin seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından aday gösterilen Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçilirken, ilgili karar ise Resmi Gazete'de yayımlandı. (Haber Merkezi)