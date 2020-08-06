Yargıtay Başsavcısı Şahin’i ziyaret ettiler

Çorum eski Belediye Başkanı olan Zeki Gül, 24-25-26. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili, Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu ve işadamı Galip Yeşilbaş ile birlikte Ankara’da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan hemşehrimiz Bekir Şahin’i yeni görevinden dolayı kutladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Danışmanı Gül, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen hemşehrimiz Bekir Şahin'i kutluyor, ülkemize ve yargı camiamıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etmesini diliyoruz” görüşüne yer verdi.

Bekir Şahin de nazik ziyaretleri için Gül, Uslu ve Yeşilbaş’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)