Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor

E-duruşmanın ilk testi bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve aralarında Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar’ın da olduğu 3 ilin baro başkanının katıldığı temsili bir duruşmayla yapıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara UYAP üzerinden görüntülü konuşma yöntemiyle bağlanılmasını sağlayacak olan e-duruşma uygulamasının test programına katıldı. Videokonferansla yapılan temsili duruşmada Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Çorum, Afyonkarahisar ve Edirne’nin baro başkanlarıyla görüştü. Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar’a videokonferans görüşmesinde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan ile avukatlar eşlik etti.

‘TARİHİ BİR AN’

Adalet Bakanı Gül ile yapılan videkonferans görüşmesi sonrası bir değerlendirmede bulunan ve tarihi bir ana şahitlik edildiğine dikkat çeken Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar, “E duruşma büyük katkı sağlayacak. Az önce bakanımız da beyanda bulundu. Mesela Gaziantep’te bir duruşmamız oluyor, gidiyoruz hakim izinde ya da dosyaya bilirkişi raporu sunulmamış çekip geri gelmek zorunda kalıyoruz. Bu avukatlar için hem ekonomik hem de zaman kaybı oluyor. E duruşma uygulaması tam olarak hayata geçtiğinde meslektaşlarımız evlerinden, bürolarından duruşmaya bağlanabilecekler. Bu sayede mesleklerini daha rahat icra edebilecekler” dedi.

UYAP ÜZERİNDEN

Yazılımı tamamen Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan e-duruşma sisteminde avukatlar elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-duruşmaya katılabilecek. Avukatların videokonferans ile bağlandıktan sonra bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hâkimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından duruşma başlayacak. E-duruşmada yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik önlemlerinin ileriki aşamalarda sisteme eklenmesi planlanıyor.