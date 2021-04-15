“Yargı emekçilerine adil davranılmıyor”

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Çorum Şube Başkanı Emrah Azapcı, yargı hizmetinin verilmesinin ayrılmaz bir parçası olan yargı çalışanlarının mağdur edildiğini bildirdi.

Yargıda gidilen liyakatsiz yapılanmanın yargı çalışanları için başlı başına bir soruna dönüştüğünü kaydeden Azapçı, “Artık yargı çalışanları üzerinde bir hizaya getirme, terbiye etme aracına dönüşen baskı/mobbing uygulamalarına bir son verilmelidir” dedi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde biriken ve yargı çalışanlarına dağıtılması gereken ancak uzun zamandır yargı çalışanlarına verilmeyen “havuz paraları”nın daha fazla geciktirilmeden yargı çalışanlarına ödenmesi gerektiğini kaydeden Azapçı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Yoğun iş yükünden dolayı mesai saatleri dışında yapılan fazla çalışmaların karşılığı olan “fazla mesai ücreti”, sınırlandırma yapılmaksızın, bütün yargı çalışanlarına ödenmelidir.

Yine mesai saatleri dışında çalışmak zorunda kalan yargı çalışanlarına, yol ücreti de ödenmelidir.

Kurum içi yükselme sınav hakkı, bütün yargı çalışanlarına tanınmalı, artık başlı başına hukuk dışı bir uygulamaya dönüşen ve kadrolaşmanın temel argümanı olan “mülakat” uygulamalarına bir an önce son verilmelidir.

Sendika olarak biz, adalet talebini, emek ve demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve yargı çalışanları dahil olmak üzere, bütün çalışanların/emekçilerin daha iyi özlük hakları ve daha sürdürülebilir bir ücret gibi temel haklarını talep etme mücadelesini vereceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.” (Haber Merkezi)