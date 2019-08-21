“Yargı bağımsızlığı yok sayılmak isteniyor”

Çok sayıda baronun katılmama kararı aldığı adli yıl açılışı ile ilgili bir açıklama da Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği’nden geldi. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Her yıl olduğu bu yıl adli yıl açılışı hukuk kurumları olan Yüksek Mahkemeler, Barolar ve hukukçular tarafından ilgi ile takip edilmektedir. Bilindiği gibi bu tarihteki Yüksek Mahkeme Başkanlarının konuşmaları hukuk dünyası için referans olurken, Barolar Birliği Başkanının konuşması da ayrı bir değer ve öneme sahiptir. Çünkü yürütme ile yargının bağımsızlığını esas alan demokratik toplumlar için bu durumun özel bir anlam taşımaktadır.

Yargıtay Başkanlığı 2019-2020 adli yıl açılışı için yapılacak tören için barolara ve hukuk kurumlarına davetiye göndermiştir. Davetiye ile birlikte birkaç yıldan bu yana yaşanan tartışmalar yine su yüzüne çıkmıştır.

Avukatlar Derneği olarak; toplantının yürütmenin himayesinde olan bir mekânda yapılmasının kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun düşmeyeceği belirtmek istiyoruz. Bu anlayışımız, yürütmenin başında bulunan siyasi iktidarın hangi parti olup olmadığına bakılmaksızın tüm siyasi görüşleri kapsayan, evrensel hukuk ilkelerine bağlı bir bakış ve anlayış olup, partilen yâda başkanlar değişse de bu bakış açımız da değişmeyecektir.

Yapılan anayasa değişikliğinden sonra yürütme erkinin aşırı ve tehlikeli bir şekilde güç kazanmış olması, kuvvetler ayrılığı prensibinin her geçen gün artan ivme ile erozyona uğramasına neden olmuş, bunun doğal sonucu olarak da yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı tartışılır hale gelmiştir. Toplumda yargıya güvenin dip yaptığı, uluslararası endekslerde listenin en altlarında yer bulabildiğimiz bir dönemde; Yargı Yılı Açılış Toplantısının, yargının merkezinde değil de yürütme erkinin merkezinde yapılacak olması, mevcut durumun düzeltilmesinin değil daha da vahim bir hal almasının istendiğinin göstergesidir ve evrensel hukuk kurallarına aykırılık teşkil edecektir.

Türkiye Barolar Birliği hem de Çorum Barosu, yargının sorunlarının çözümü ve Yargıda Reform Paketi’ne destek olunması gerekçesiyle kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olan bu açılışa katılacağını bildirmişlerdir. TBB Başkanının, Cumhurbaşkanı ile birkaç yıldan bu yana yaşadığı tartışmaların ve Adli Yıl Açılışına katılmama gerekçelerinin halen gündemde olduğu da bilinmesine rağmen 2019 yılında gitme gerekçesi olarak ise yapılacak Yargı Reformu ile kazanım elde edileceği gerekçesidir. Yargı bağımsızlığı yok sayılarak yargı reformu yapmaktan bahsetmek zaten ortadaki ciddiyetsizliğin en açık göstergesidir.

“BAROLARIN YÜZDE 90’I KATILMAMA KARARI ALDI”

Bugün itibariyle, evrensel hukuka ve kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı şekilde düzenlenen Yargı Yılı Açılış törenine gitmeyeceğini açıklayan baroların oranı ülke genelinde yüzde doksandır. Bunun yanında Yargıtay üyelerinin de bazılarının gitmeyeceği açıklanmıştır. Bu oranda bir boykot varken TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun açılışa katılacağını açıklaması düşündürücüdür. Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Danışmanı Burhan Kuzu “Sayın Feyzioğlu’nun önderliğinde, barolar yeniden revize edilecek, temizlenecek ve güçlenecektir” açıklaması yapmıştır. FETÖ/PDY projesi olan nispi temsili ima eden bu açıklamanın akabinde Metin Feyzioğlu’nun barolara rağmen bu açılışa katılacağını açıklaması bu projeye önderlik etme gayretinin, avukatları temsil etme görevinin önüne geçtiğini düşündürtmektedir.

“TBB VE ÇORUM BAROSU BİZLERİ TEMSİL ETMİYOR”

HSK’nın yürütme eliyle yönetildiği, yargının şeklen dahi bağımsız olma çabasının olmadığı şu dönemde, Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği olarak, mensubu olduğumuz yargı erkinin, yürütme emrinde ve hiyerarşik yapıya dahil bir görüntü vermesine sebebiyet verecek hiç bir ortamda olmayız, bu durumu basiretsiz bir tavırla göz ardı eden ve yürütmeyi temsil eden saray salonlarında Adli Yıl açılışı yapacağını açıklayan Türkiye Barolar Birliği Yönetimi’nin ve Çorum Barosu Yönetimi’nin ne bizi ne de savunma ve yargıyı temsil etmediğini kamuoyunun bilgisine sunarız.” (Haber Merkezi)