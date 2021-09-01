Hukuk devletinin temel hak ve özgürlükleri güvence altına aldığını dile getiren Adalet Komisyonu Başkanı Öztürk, Adli Yıl açılışında konuştu.

Öztürk, konuşmasında “Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu, hâkim ve cumhuriyet savcılarının güvenceli olmalarıdır. Yargı bağımsızlığı yargıcın onurudur. Hâkim bağımsızlığı ve teminatı, yargılama işlevini yerine getiren hâkimler için bir ayrıcalık olmayıp, yargılananlar için adil yargılanma hakkının güvencesidir. Bağımsız ve teminatlı olmayan bir mahkemenin adalet dağıtması, temel insan hak ve özgürlüklerini koruması mümkün değildir. Yargının toplumdaki saygınlığı kendisine duyulan güvene bağlı olup, yargıyı güvenilir kılan en önemli nitelik ise tarafsızlığıdır” görüşünü dile getirdi.

Çorum'daki dava ve uyuşmazlık sayısının arttıkça adliyedeki birimlerin de büyüdüğünü dile getiren Öztürk, şunları kaydetti; “Son 5 yılda İstinaf Mahkemelerinin faaliyete geçmesi ve diğer sebeplerden kaynaklı ortaya çıkan hakim ve savcı eksikliği, görevdeki ve göreve yeni atanan genç meslektaşlarımızca doldurulmuş, salgın hastalık sürecindeki olumsuz durumlara rağmen hakim, savcı ve adliye personelinin üstün ve özverili çalışmaları ile adalet hizmeti layıkı ile yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Yargının asli unsurlarından savunma kısmında yer alan Çorum Barosuna kayıtlı avukat meslektaşlarımız da sabırlı, özenli ve yapıcı çalışmalarıyla yargısal iş ve işlemlere katkılarını sunduklarını memnuniyetle görmekteyiz.

Çorum'daki Adliye Binası 2006 yılında faaliyete geçirilmiş olup şu an ihtiyacı tam olarak karşılamamaktadır. Gelecek yıllar için de ihtiyacı karşılayacak Adliye ek binası yapımı için teknik ve idari çalışmalar sürmekte olup en kısa zamanda inşaatına başlanıp tamamlanacağını umut etmekteyim. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın hastalığın önümüzdeki günlerde biterek insanlığın sağlıklı bir yaşama kavuşmasını temenni ediyorum. Çorum'da yaygın olan uyuşturucu, yağma gibi ağır suçlar ile kişiler arasındaki anlaşmazlıkların yargısal faaliyetler ile birlikte ve toplumun eğitim ve bilinç düzeyinin de yükselterek azaltılmasını diliyorum. Ülkemizde yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının güçlendirildiği, Yargılama faaliyetlerinin daha adil, hızlı, verimli ve etkin olarak sürdürülebildiği, hak ve özgürlüklerin yükseldiği, toplumsal barış ve huzurun arttığı günlere ulaşılmasını temenni ediyorum”

(Yusuf ÇINAR)

