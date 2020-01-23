Yardımları mağdur etmeden yapıyorlar

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Temsilciliği kış ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ortalama ağırlığı 21 kilogram olan ve içerisinde bakliyat bulunan paketler dağıtmaya devam ediyor. Cansuyu Çorum Şube Yönetim Kurulu üyesi Emrah Öztekin, Kar yağışı demeden bu hafta da ihtiyaç sahiplerini bir nebze de olsa mutlu etmeye çalıştıklarını, yardımların sadece Ramazan ayı içerisinde sınırlı kalmadığını, Bu yardımları hayırsever vatandaşların destekleriyle gerçekleştirdiklerini idile getirdi.

İhtiyaç sahiplerini tespit ederken azami gayret içerisinde olduklarını söyleyen Emrah Öztekin, “Bizden yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı önce resmi kaynaklardan araştırıyoruz. Herhangi bir engel olmadığını öğrendiğimiz zaman ise mahallelerine giderek, muhtardan, komşularından, bakkaldan bilgi istiyoruz. Daha sonra ise bu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine giderek onları mekânlarında ziyaret ediyoruz. Durumlarını görüyoruz ve ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Daha sonra yönetim olarak istişare edip gereken yardımı yapıyoruz” dedi.(Haber Merkezi)