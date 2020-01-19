“Yardım kampanyası amacına ulaşacaktır”

Vali Çiftçi, son dönemde yaşanan intihar olaylarının ardından bazı siyasilerin böyle bir kampanya açılmasına yönelik eleştirilerine yanıt vermek üzere yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamasında Osmanlı Devleti'nin tarihte baskı ve zulüm nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı ülke olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi aynı geleneği bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin sürdürdüğünü belirtti.

Kafkasya'daki soykırım sebebiyle Osmanlı Devleti'ne sığınan muhacirlerin bir bölümünün Çorum sancağına yerleştirildiğini hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, “Çorum eşrafı şehre gelen muhacirlere ev yapmış, ahırına hayvan koymuş ve tohum yardımında bulunmuştur. Bunu duyan Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz, muhacirler için yaptıklarına karşılık olarak Çorum halkına hazineden para gönderdiğinde ise Çorumlular, 'Onlar bizim kardeşimiz, kardeşe ev açmanın masrafı mı olur?' diyerek parayı hazineye iade etme alicenaplığını göstermiştir. Bugün bu topraklarda yaşayan ve onların torunu olan insanlar, yine mazlum ve mağdur milletlerin yaralarını saracak, gözyaşlarını dindirecek ve şanlı ecdadının örnek davranışlarına yenilerini eklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” inancıyla ve “Bir aradayız, İdlib’in yanındayız” sloganıyla başlatılan kampanyaya güçlü şekilde destek verdiğini vurgulayan Vali Çiftçi, şunları kaydetti: “Çorum ve tüm Türkiye, zulme uğrayan İdlibli kardeşlerinin yanında olduğunu göstermiştir. Kampanya kapsamında geçtiğimiz Cuma günü Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı tüm camilerde yardım toplanmış, aziz milletimiz sınırlarımızın yakınında zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan mağdur insanların çektiği çilelere duyarsız olmadığını bir kez daha göstermiştir. Milletimizin ve muhterem Çorumluların bu örnek davranışını siyasi polemik haline getirmeden, Valiliğimizin öncülüğünde ve koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyasının daha önceleri olduğu gibi amacına ulaşacağına yürekten inanıyor, hayırseverlere şükranlarımızı sunuyoruz”

(AA)