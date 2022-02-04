“Yardım alabilmek için muhtaçlık sınırı 1417 lira”

Doğan, İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen toplantısında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vakfın temel amacının yoksullukla birebir mücadele etmek olduğunu kaydeden Doğan, “Doğrudan sosyal yardım yapıyoruz. 2022 yılı itibariyle 44 çeşit yardım yapıyoruz. 14 mütevelli heyeti üyemizin 6’sı sivil, kalanlar ise resmi kurumlardan gelen temsilciler. Talepler haftalık alınıyor ve o hafta çözülmeye çalışılıyor. Çorum’da ortalama haftalık 700-800 talep alıyoruz” dedi.

Yardımların 2021 yılından buyana belirlenen muhtaçlık seviyesine göre yapıldığını söyleyen Doğan, “Kişi başı gelir asgari ücretin üçte birinden azsa o aile muhtaç olarak değerlendiriyor. Bu rakam bugünkü asgari ücrete göre 1417 lira” dedi.

Konuşmasının devamında vakfın çalışmaları hakkında bilgi veren Doğan, aşevinden günlük bin kişiye yemek dağıtımı yapıldığını, yine 3500 kişilik ekmek dağıtıldığını ve bunun da 400 aileye denk geldiğini söyledi.

“MÜLTECİ AİLELERE AB FONUNDAN YARDIM YAPILIYOR”

Öte yandan kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan birisi olan mültecilere yardım konusuyla ilgili de bilgi veren Doğan, mülteci ailelerle ilgili finansmanın AB fonlarından yapıldığını belirterek, “1269 aileye kişi başı 155 lira ve 250 lira olmak üzere yardım yapılıyor. Bu da Çorum’da yaşayan mültecilerin yarısına denk geliyor” şeklinde konuştu. (Taner ŞİMŞEK)

