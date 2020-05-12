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Yaralı Şahin'e jandarma sahip çıktı

Çorum'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri yol kenarında buldukları yaralı kuşu önce ilçe merkezine getirdi daha sonra tedavisini yaptırdı. 

12 Mayıs 2020 Salı 01:43
Yaralı Şahin'e jandarma sahip çıktı

Edinilen bilgiye göre Bayat İlçesi Evci köyü bölgesinde, önleyici kolluk faaliyeti yürüten Jandarma asayiş ekipleri, yol kenarında hareketsiz halde duran ve kanadından yaralanmış olduğu anlaşılan Şahin cinsi yırtıcı bir kuş türüne rastladı. Yaralı kuş bulunduğu yerden 
alan jandarma ekipleri ilçe merkezine getirerek bir veterine götürdü. Burada veteriner hekim tarafından ilk muayene ve tedavisini yapılan kuş daha sonra Çorum Doğa Koruma ve Millik Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 

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