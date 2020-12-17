Son Dakika

Yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Çorum’da elektrik tellerine çarpması sonucu yaralanan şahin tedavi altına alındı.

Güncel 17.12.2020, 22:07
22
Yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Çorum’da elektrik tellerine çarpması sonucu yaralanan şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık yolu üzerinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunan yaralı şahin Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirildi. Veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen şahinin ayağında yaralanma tespit edildi.

Tedavisi devam eden yaralı şahinin iyileştikten sonra ilerleyen günlerde tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi. (İHA)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 18 Aralık 2020
İmsak 06:19
Güneş 07:51
Öğle 12:41
İkindi 15:01
Akşam 17:22
Yatsı 18:48

Gelişmelerden Haberdar Olun

@