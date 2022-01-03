Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Sungurlu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Musa Akkaş, sabah saatlerinde işyerine gelirken yol kenarında uçamayan bir atmaca gördü. Atmacaya yardım etmek için yakalayarak iş yerine getiren Akkaş, bir kafese koyarak yiyecek verdi. Daha sonra teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iletişime geçti. Kısa süre içerisinde Sungurlu’ya gelen ekipler yaralı atmacayı teslim aldılar. Atmacanın tedavisi tamamlandıktan sonra iyileşince doğaya tekrar salınacak.

Musa Akkaş, “Atmacayı sabah işe giderken yol kenarında yaralı halde buldum. Uçamıyordu, kanadından yaralı olduğunu fark ettim. Neyse ki durumunda ciddi bir şey yok, kanadından hafif yaralanmıştı. Hemen yakalayarak kafese koydum ve yiyecek verdim. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nü arayarak teslim edeceğimi söyledim. Gelip aldılar. Onlar da bir can. Umarım biran önce iyileşir ve doğaya salınır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

