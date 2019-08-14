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“Yaraları sarmak için gerekenler yapılacak”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ile beraberindeki heyet İskilip İlçesi’ne bağlı Sorgun Köyü’nde çıkan ve 7 evin tamamen yanmasıyla sonuçlanan yangın yerinde incelemede bulundu.

“Yaraları sarmak için gerekenler yapılacak”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ile beraberindeki heyet İskilip İlçesi’ne bağlı Sorgun Köyü’nde çıkan ve 7 evin tamamen yanmasıyla sonuçlanan yangın yerinde incelemede bulundu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:30
“Yaraları sarmak için gerekenler yapılacak”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Hasan Algül, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek ve teşkilat üyeleri, çıkan yangın sonucu 7 evin kül olduğu Sorgun Köyü’nde inceleme yaparak, yangınzedelerin sorun ve taleplerini dinledi. Köy Muhtarı Celal Yalçın ve vatandaşları dinleyen heyet talepleri not aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “Yaşanan elim bir kaza sonucu İskilip İlçesi Sorgun Köyünde 7 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından Mehmet Dalkılıç amcamızı ve hane sahiplerimizi ziyaret ettik. Çıkan yangında herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı için Allah’ımıza şükürler olsun. Devletimiz ve bizler her zaman sizlerin yanınızdayız ve yaralarınızın sarılması için gereken ne varsa yapılacaktır. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

Öte yandan AK Parti heyeti daha sonra ise İskilip Devlet Hastane Başhekimi Uzman Dr. Burak Uflaz ve hastane personelini ziyaret etti. Heyet hastanede tedavi gören İlçe yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kestek’e de geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak Allah’tan acil şifalar temennilerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

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