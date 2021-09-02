“Yaraları hep birlikte sarıyoruz”

Yaklaşık 1 ay önce Muğla bölgesinde yaşanan yangın felaketinin ardından o kente giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, günlerce insanlara yardımcı olmak adına bölgede görev yapmıştı.

Ceylan, parti genel merkezinin görevlendirmesi sonucu hafta başından itibaren Muğla’da bulunuyor.

Ceylan’ın da yer aldığı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Fatih Şahin, AK Parti MKYK Üyeleri Şevki Şar, Menderes Türel, Hasan Sert ve Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ile birlikte Muğla’ya giden heyet, İl Başkanı Kadem Mete başta olmak üzere yetkililerden genel durum hakkında bilgi aldılar.

Daha sonra Marmaris İlçesi’ne bağlı köyleri gezen heyet, muhtarlar ve vatandaşlarla da görüşerek hem moral desteği verdiler, hem de taleplerini dinlediler.

Milletvekili Ceylan, ziyaretler hakkında yaptığı açıklamada, “Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için devletimizin tüm imkânları seferber ediliyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Güçlü Devletimiz yangın bölgelerinde ilk günden itibaren tüm imkânlarını seferber ederek vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz ve yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz.

Misafirperverlikleri için muhtarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

