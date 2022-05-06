“Yaptığımız insanlıktan dolayı pişman değiliz”

CHP grubunun kendilerini yine şaşırtmadığını, bu kez de mülteci konusuna değindiklerini kaydeden Yağbat, “Sosyal medyada sessiz istila isimli bir film var. Dışarıdan fonlanan bir film olduğu belli. Bir dönem seçim zamanında ciddi bir şekilde dile getirilen mülteci sorunu 2023 seçimlerinin yaklaştığı bu dönemde sessiz istila filmi ile yeniden gündeme taşındı. Bu olaya bir siyaset malzemesi olarak mı yoksa insanı bir dram mı yâda dini bir gerekçeyle mi bakacağız?” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında 4 milyon insana komşu ülkelerin kapısını açtığını ve o çocukların orda ölmesine razı kalınmadığını söyleyen Yağbat, “İnsan olduğumuz yerde inanışın çok önemi var mı? Suriye’de savaş bitti diye bir şey yok. Devletin bununla ilgili politikası var. Ukrayna’dan çocukları da alıp Antalya’da misafir ediyoruz.

Biz Türk’üz. Vatanımızın tepesinden bombalar atılsa bile hiçbir yere gitmeyiz. Biz bu coğrafyayı terk edip başka bir coğrafyaya gitmeyiz.

Ama insani bir takım kaygılarla sığınılacak bir yer arıyorlarsa nasıl buna karşı çıkarız? 2. Beyazıt Yahudileri İspanyolların zulmünden kurtardıysa, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde Almanya’dan Yahudiler bu topraklara gelip nasıl çalıştıysa bugün de Suriyeliler çalışıyorlar. İçişleri Bakanımız en az 1 milyon mültecinin dönüşü için program hazırlandığını söyledi.

Devletimiz güçlü bir devlet. Hiç kendinizi yormayın” dedi. (Nurdan AKBAŞ)

