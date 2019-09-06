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“Yaprak biti” isyanı

Bir süredir kenti istila eden yaprak biti, cadde ve sokaklarda yürüyenlere zor anlar yaşatırken, vücutlarına yapışan yaprak bitini gören vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor.

“Yaprak biti” isyanı

Bir süredir kenti istila eden yaprak biti, cadde ve sokaklarda yürüyenlere zor anlar yaşatırken, vücutlarına yapışan yaprak bitini gören vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor.

06 Eylül 2019 Cuma 22:52
“Yaprak biti” isyanı

Bir süredir kenti istila eden yaprak biti, cadde ve sokaklarda yürüyenlere zor anlar yaşatırken, vücutlarına yapışan yaprak bitini gören vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor. Yürümekte dahi zorlanan vatandaşlar ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti. Bazı vatandaşlar sineklerin kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Bir vatandaş da sineklerin bir anda ortaya çıktığını öne sürerek, “Belediye’ye haber verdik, belediye ilaçlama ekipleri de gelerek ilaçlama yaptı. Ancak, bir türlü bitmek tükenmek bilmiyorlar” dedi. Üç çocuk annesi genç kadın “Maske takarak sokağa çıktık” diyerek, yetkililerin yaprak bitine karşı acil önlem almalarını istedi.

AŞGIN: “BELEDİYE OLARAK 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ”

Tarım arazilerinden geldiği öne sürülen yaprak bitine karşı cadde ve sokakları araçlarla ilaçlama çalışmaları aralıksız sürerken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Uçkunla mücadele sinekle mücadelede noktasında sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Tarım alanlarında hasat mevsimi devam ediyor. Bölgedeki sinekler şehrimize geliyorlar. Belediye olarak 24 saat boyunca bizler de ilaçlama çalışması yapıyoruz. Bu her zaman yaşanan bir durum değil tabi, ilgili kurumlarla çalışmalarımızı yaparak sineklerin yok edilmesi anlamında istişareli bir şekilde bu çalışmalarımız yürütülüyor” dedi. (Yusuf ÇINAR)

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