Yapılandırma ile SGK borcunun gecikme faizi yüzde 90 siliniyor

SGK Müdürü Tök’ün verdiği bilgiye göre, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’unun, en son 01.03.2021 tarihinde veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecek.

İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin % 50’sinin 30.04.2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde de, Yİ-ÜFE tutarının % 50’si silinecek. Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilecekler.

Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalıları borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecek. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11.2020 tarihi itibariyle yeniden başlatılacak.

Yapılandırmadan yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.03.2021’ e kadar ödemek gerekiyor. Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek.

(Haber Merkezi)