Son Dakika

“Yapılandırma için son tarih 30 Kasım”

Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ömer Tök, 7326 sayılı kanunla 1 milyon 190 bin kişinin başvurduğu yapılandırma fırsatından faydalanabilmek için son günün 30 Kasım olduğunu anımsattı. 

Güncel 27.11.2021, 00:13
9
“Yapılandırma için son tarih 30 Kasım”

İlk iki taksitin ödenmesi durumunda devam eden yapılandırma fırsatı için açıklama yapan Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ömer Tök, vatandaşları uyardı.
09.06.2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı yapılandırma kanununun süresinin 27 Ağustos 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk taksitin son ödeme tarihinin 1 Kasım 2021 tarihinden 30 Kasım 2021 tarihine uzatıldığını belirten Tök, açıklamasında şunları dile getirdi:
“Yapılandırma imkânından yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi zorunlu olduğundan, 30 Kasım 2021 tarihine kadar peşin veya ilk taksitin ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar ikinci taksitin mutlaka tam olarak ödenmesi ilgili vatandaşlarımızın faydasına olacaktır.”
“İLK TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 30 KASIM”
“Yapılandırmanın avantajlarının kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitini süresinde ve tam olarak ödeyip, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitini ödeyemeyen veya eksik ödeyenlerin de yapılandırması bozuluyor. Taksitin yüzde 10'unu geçmemek şartıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemelerde ise yapılandırma bozulmuyor. Yapılandırması bozulan borçlular, ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabiliyor.”
“ÖDEMELER NEREDEN YAPILIR?”
“7326 sayılı kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır. Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/“Kart ile Prim ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-Devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir.
Ayrıca 7326 sayılı Yapılandırma Kanunun tanıtılmasında ve bilgilendirilmesinde katkısı bulunan; tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza paydaşlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, değerli basın mensubu arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese içten teşekkür ediyorum.” (Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 14 20
11. Altay 14 17
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Gençlerbirliği 13 17
11. Samsunspor 12 16
12. Bursaspor 13 14
13. Denizlispor 12 14
14. Menemenspor 12 14
15. Manisa FK 14 14
16. Boluspor 12 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@