“Yapılandırma için son tarih 30 Kasım”

İlk iki taksitin ödenmesi durumunda devam eden yapılandırma fırsatı için açıklama yapan Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ömer Tök, vatandaşları uyardı.

09.06.2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı yapılandırma kanununun süresinin 27 Ağustos 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk taksitin son ödeme tarihinin 1 Kasım 2021 tarihinden 30 Kasım 2021 tarihine uzatıldığını belirten Tök, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Yapılandırma imkânından yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi zorunlu olduğundan, 30 Kasım 2021 tarihine kadar peşin veya ilk taksitin ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar ikinci taksitin mutlaka tam olarak ödenmesi ilgili vatandaşlarımızın faydasına olacaktır.”

“İLK TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 30 KASIM”

“Yapılandırmanın avantajlarının kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitini süresinde ve tam olarak ödeyip, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitini ödeyemeyen veya eksik ödeyenlerin de yapılandırması bozuluyor. Taksitin yüzde 10'unu geçmemek şartıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemelerde ise yapılandırma bozulmuyor. Yapılandırması bozulan borçlular, ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabiliyor.”

“ÖDEMELER NEREDEN YAPILIR?”

“7326 sayılı kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır. Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/“Kart ile Prim ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-Devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir.

Ayrıca 7326 sayılı Yapılandırma Kanunun tanıtılmasında ve bilgilendirilmesinde katkısı bulunan; tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza paydaşlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, değerli basın mensubu arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese içten teşekkür ediyorum.” (Haber Merkezi)

