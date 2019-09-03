“Yapılan paylaşımı esefle kınıyoruz”

Reşit Keleş’in skandal paylaşımı ile ilgili Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Mustafa Tuzcu’dan bir açıklama geldi.

Ak Parti’den Meclis üyesi seçilen Reşit Keleş’in 31 Ağustos 2019 tarihinde kendi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden asla tasvip etmedikleri bir paylaşımda bulunduğunu, sonrasında da bu paylaşımını kaldırarak özür dilediğini belirten Aşgın ve Tuzcu imzalı paylaşımda şu görüşlere yer verildi:

“Reşit Keleş’in yapmış olduğu paylaşımı hiçbir şekilde kabul ve tasvip etmemiz mümkün değildir. Çorum barışın, kardeşliğin şehridir. Biz Çorum Belediyesi olarak bu özelliğimizi güçlendiren bütün fikirler ve düşüncelerin her zaman yanındayız. Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini ifsada yönelik her türlü düşünce ve eylemin de karşısındayız. Bu tavrımızı tüm Çorum kamuoyu yakinen bilmekte ve takdir etmektedir.

Gerek Belediye yönetimi olarak bizler, gerekse AK Parti Meclis Grubu başkanımız, partimizin meclis üyeleri böyle bir paylaşımı, böyle bir düşünceyi asla tasvip etmemektedir. Reşit Keleş’in şahsi paylaşımlarına asla katılmıyor, bu paylaşımı da esefle kınıyoruz. Bu konuda yapılması gereken neyse partimizin yetkili kurullarının gereğini yapacağına inanıyoruz.

Bu paylaşımdan rahatsızlık duyan tüm hemşehrilerimi aklıselime ve ihtiyatlı davranmaya; bir şahsın yapmış olduğu ve sonrasında da özür dilediği bir paylaşımı gerekçe göstererek şehrimizdeki dostluk ve kardeşlik iklimine zarar verecek her türlü beyan ve eylemden uzak durmaya davet ediyorum. Şehrimizdeki huzur, birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimi Allah’ın izniyle çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Bu iklime kimsenin zarar vermesine müsaade edilmeyecektir.

Biz tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet anlayışına sahibiz. Birliğimize, beraberliğimize karşı yapılan her türlü davranışın, düşüncenin daima karşısında olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.” (Haber Merkezi)