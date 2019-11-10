“Yapılan eylem bencilce”

Gelişmiş toplumlarda bu konuya büyük önem verilmekte, toplum kadar devlet yönetimi de bu çocuklara özel önem ve destek vermektedir. Ülkemizde bu seviyede olmasa da otizmli çocukların aileleri başta olmak üzere, konu ile ilgili kurulmuş otizm dernekleri ve kamu kurumları çalışma yapmaktadır.

Şurası unutulmamalı ki, hiçbir aile çocuğunun otistik olmasını arzu etmez. Otistik evladı için de her türlü fedakârlığı yapar. Kendi çocuğunda böyle bir rahatsızlığın olmaması demek, yaşam boyunca bir sıkıntılı durumla karşılaşmayacağı anlamına da gelmez. Bencilce yapılan hiçbir eylemin haklı bir yönü olamaz.

Kaldı ki, otistik çocukların kendi dünyaları içerisinde çok yetenekli olduklarını, üstün yeteneğe sahip otistik çocukların olduğunu biliyoruz. Her ne olursa olsun, o çocuklar bizim de çocuklarımızdır. Aileleri kadar bizde bu çocuklardan sorumluyuz.

Çorum Engelli Dernekleri Platformu olarak, gazete de yer alan bu vahim haber konusunda ilgililerin harekete geçmelerini, gerekli incelemenin yapılarak önlem almalarını ve halkımızın bu olaya sessiz kalmayarak tepki göstermesini diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)