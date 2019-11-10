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“Yapılan eylem bencilce”

Çorum Engelli Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Ertuğrul Kazak, Aksaray da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmeleri ve iddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelerek diğer öğrenci velilerinin, otizmli çocukları yuhaladığı şeklinde bir haberi yayın organlarından öğrendiklerini belirterek, böyle bir talihsiz olayın yaşanmadığını umut ettiklerini, yaşanmışsa da toplumun bu duruma nasıl düştüğünün sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Kazak, “Bilinmelidir ki; Otizm rahatsızlığı çocuklu yaşlarda görülen bir engelli gurubunu oluşturmaktadır. Bu engelin aşılması ve otizmli çocuğun normal hayatına idame etmesi ve toplumla uyumlu yaşayabilmesi için aile ilgisinin yanında okulda eğitim almasının büyük önemi vardır.

“Yapılan eylem bencilce”

Çorum Engelli Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Ertuğrul Kazak, Aksaray da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmeleri ve iddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelerek diğer öğrenci velilerinin, otizmli çocukları yuhaladığı şeklinde bir haberi yayın organlarından öğrendiklerini belirterek, böyle bir talihsiz olayın yaşanmadığını umut ettiklerini, yaşanmışsa da toplumun bu duruma nasıl düştüğünün sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Kazak, “Bilinmelidir ki; Otizm rahatsızlığı çocuklu yaşlarda görülen bir engelli gurubunu oluşturmaktadır. Bu engelin aşılması ve otizmli çocuğun normal hayatına idame etmesi ve toplumla uyumlu yaşayabilmesi için aile ilgisinin yanında okulda eğitim almasının büyük önemi vardır.

10 Kasım 2019 Pazar 23:43
“Yapılan eylem bencilce”

Gelişmiş toplumlarda bu konuya büyük önem verilmekte, toplum kadar devlet yönetimi de bu çocuklara özel önem ve destek vermektedir. Ülkemizde bu seviyede olmasa da otizmli çocukların aileleri başta olmak üzere, konu ile ilgili kurulmuş otizm dernekleri ve kamu kurumları çalışma yapmaktadır.

Şurası unutulmamalı ki, hiçbir aile çocuğunun otistik olmasını arzu etmez. Otistik evladı için de her türlü fedakârlığı yapar. Kendi çocuğunda böyle bir rahatsızlığın olmaması demek, yaşam boyunca bir sıkıntılı durumla karşılaşmayacağı anlamına da gelmez. Bencilce yapılan hiçbir eylemin haklı bir yönü olamaz.

Kaldı ki, otistik çocukların kendi dünyaları içerisinde çok yetenekli olduklarını, üstün yeteneğe sahip otistik çocukların olduğunu biliyoruz. Her ne olursa olsun, o çocuklar bizim de çocuklarımızdır. Aileleri kadar bizde bu çocuklardan sorumluyuz.

Çorum Engelli Dernekleri Platformu olarak, gazete de yer alan bu vahim haber konusunda ilgililerin harekete geçmelerini, gerekli incelemenin yapılarak önlem almalarını ve halkımızın bu olaya sessiz kalmayarak tepki göstermesini diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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