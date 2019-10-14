“Yapılan düzenlemeler eğitimi içinden çıkılamaz hale getirdi”

Moderatörlüğünü Eğitim-Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan’ın yaptığı panele konuşmacı olarak CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin katıldı.

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül’ün açış konuşmasıyla başlayan panelde yapılan konuşmaların ardından sorular cevaplandı.

Eğitim-Sen olarak yıllardır yürüttükleri mücadelenin en önemli alanlarından birisinin eğitim olduğunu kaydeden Gül, laik, bilimsel, kamusal bir eğitimin yaşam bulmasının çağdaş, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye yolunun eğitime verilen önem ve eğitimin niteliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Yıllardır ülkede en çok değişiklik yapılan alanların başında eğitimin geldiğini hatırlatan Gül, 17 yıllık AKP iktidarında 7 bakan değişirken sistemde de 17 yapısal değişiklik olduğunu, 2012 yılında 4+4+4 düzenlemesiyle eğitimin içinden çıkılamaz bir kaosa sürüklendiğini kaydetti. Eğitimin hızlı şekilde piyasalaştırıldığını, laiklik ve bilimsellikten uzaklaştırıldığını anlatan Gül, bakan değişikliklerinin, liyakatten uzak yönetici görevlendirmelerinin ülke eğitimini büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Gül, “Yeni devlet sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevine oldukça iddialı başlamıştı. Son zamanlarda eğitim sisteminin tüm bileşenlerini kapsayacak düzenlemeler birbiri ardına yapılıyor. Bir taraftan da Vakıflarla protokoller imzalanarak bakanlık görevlerini vakıflara, Diyanet’e devrediyor. Toplumda, bakanlığın gerçekte ne yapmaya çalıştığı konusunda büyük kafa karışıklığı var. Öğrenciler, veliler, öğretmenler mağduriyet yaşıyor” dedi.

Panele CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Uğur Demirer, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.(Erkan BAYATLI)