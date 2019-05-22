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Yapı ruhsatında 47’nci sıradayız

Çorum, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısında 47’nci oldu.

Yapı ruhsatında 47’nci sıradayız

Çorum, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısında 47’nci oldu.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:52
Yapı ruhsatında 47’nci sıradayız

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Yapı İzin İstatistiklerinden, “Çorum’da Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Mart 2019” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çorum, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen 58 bina ile (%0,43) 47’inci sırada yer aldı.

Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 13 bin 574 oldu. İstanbul yapı ruhsatı verilen 1.501 bina ile (% 11,1) iller arasında ilk sırada yer alırken, bu ili sırasıyla 1.440 bina ile (% 10,6) İzmir ve 1.185 bina ile (%8,7) Muğla illeri izledi. Iğdır ili 3 bina ile (%0,02) son sırada yer aldı.

ÇORUM’DA RUHSATI VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ 69,7 BİN M2

2019 yılı Ocak-Mart döneminde Çorum’da yapı ruhsatı verilen 69,7 bin m2 alan ile Türkiye’de 53’üncü sırada yer aldı. Çorum’da yapı ruhsatı verilen toplam alanın 35,4 bin m2’si (%50,8) konut kullanım alanı, 23,7 bin m2’si (%33,9) konut dışı kullanım alanı ve 10,6 bin m2’si (%15,2) ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Çorum’da 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 106,9 milyon TL olup bu değer ile Türkiye'de 55’inci sırada yer aldı.

YAPI RUHSATI VERİLEN DAİRE SAYISI 304 OLDU

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum’da 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen 304 daire ile 49’uncu sırada yer aldı. (Haber Merkezi)

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