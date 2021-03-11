Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 57.2 arttı

Çorum’da belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılının 12 ayında bir önceki aya göre bina sayısı yüzde 106.9, yüzölçümü yüzde 57.2, değeri yüzde 88.7, daire sayısı ise yüzde 119 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre; toplam yüzölçümün %56,9’u konut alanı olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılında toplam yüzölçümü 111,0 milyon metrekare iken; bunun 63,2 milyon metrekaresi konut, 26,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 21,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre en yüksek pay %72,5 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu.

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılında kullanma amacına göre en yüksek paya 80,5 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %18,9 azaldı. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı %17,4, yüzölçümü %18,9, değeri %7,8, daire sayısı %19,0 azaldı. Toplam yüzölçümün %56,9’u konut alanı olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılında toplam yüzölçümü 122,0 milyon metrekare iken; bunun 69,4 milyon metrekaresi konut, 25,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 26,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre en yüksek pay %77,2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılında kullanma amacına göre en yüksek paya 94,2 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,7 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

(Haber Merkezi)

