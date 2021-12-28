Yapay zeka ile binlerce yıllık tarihi buluşturan proje başkentte tanıtıldı

"Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Çivi Yazılı Tabletlerin 3 Boyutlu Olarak Taranması ve Boğazköy Tabletlerinin Yapay Zeka Tarafından Okunması Projesi"nin tanıtım ve imza töreni, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlendi.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Anadolu'nun, tarihi ve kültürel varlıklar açısından dünyanın en zengin mekanlarından bir açık hava müzesi olduğunu ifade etti.

Anadolu'da bulunan zengin kültür varlığını ortaya çıkarmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için Bakanlık olarak cansiperane, büyük bir sorumluluk duygusuyla gece gündüz çalıştıklarını belirten Alpaslan, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz varlığımızın, ülkemizin ve milletimizin kazancı için dünyaya sunulması ve korunması için de çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu çerçevede önemli bir kültürel varlığımız olan çivi yazılarını, daha güçlü bir şekilde, daha hızlı bir şekilde insanlığın hizmetine sunulabilmesi için teknoloji ile buluşturduğumuz bu değerli çalışmayı, Ankara Üniversitemizin güçlü destekleri, Bilimi Geliştirme ve Destekleme Derneğimizin de proje koordinatörlüğünde bu çalışmayı imzalayacağımız protokolle başlatmış olacağız."

Ankara Üniversitesi ile pek çok alanda çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Alpaslan, çivi yazılarının dünyada çok önemli bir kültürel değere sahip olduğunu, yarım milyondan fazla eserin dünyada, 120 bine yakınının da Türkiye'de bulunduğunu belirtti.

"İnsanlığımızın hizmetine sunmuş olacağız"

Alpaslan, şöyle konuştu:

"Boğazköy ve Kültepe'de elde ettiğimiz bu çivi yazılarını, başta Arkeoloji Müzemizde, Anadolu Medeniyetleri Müzemizde ve Çorum Müzemizde sergilemekteyiz. Bu eserlerin içinde bulundukları başta Hitit Uygarlığı olmak üzere, bu topraklarda yaşamış, onların yazıyla ortaya koydukları günümüze kadar ulaşan bu medeniyetin ipuçlarını, bu medeniyetin nasıl bir seviyede olduğu, nasıl yaşadıkları, siyasi ilişkilerinden eğitimine, ekonomik hayattan sosyal hayata kadar her türlü ilişkilerini çok daha hızlı bir zamanda, çok daha bilimsel kriter ve teknoloji ile buluşturarak bu çalışma sonucunda bu uygarlığa ulaşmış olacağız."

Bu çalışmanın, Türkiye'de ve belki de dünyada bile bu çapta yapılan ilk çalışma olduğuna işaret eden Alpaslan, bunun son derece önemli, değerli ve dünyaya örnek olabilecek bir çalışma olduğunu vurguladı.

Alpaslan, medeniyete ilişkin bilgileri hem kültür varlığı hem de gelecek nesillere daha doğru ve daha bilimsel kriterlere uygun ulaştırma açısından bu çalışmayı son derece önemli bulduğunu ifade ederek, "Bu çerçevede bakanlık olarak, bu büyük çalışmayla, kültür ve tarihle teknolojiyi ve bilimi bir nevi iç içe geçirmiş, buluşturmuş ve bunu insanlığımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

"Teknolojik izler de binlerce yıl sonrasının tarihine akacak"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da projeye ilişkin, "Ankara Üniversitesi olarak bizim yapay zeka ile binlerce yıl öncesinden gelen tarihi buluşturma projemiz." ifadesini kullandı.

Bundan son derece büyük bir onur ve gurur duyduklarını dile getiren Ünüvar, şöyle devam etti:

"Belki binlerce yıl öncesinden arkeologların kazıyarak, binbir zahmetle kazıyarak bulduğu eserleri izleyerek belki o gün neler yaşandığını bileceğiz ama bin yıl sonra sadece biz, içinde yaşadığımız mekansal ya da atmosferi yansıtmayacağız, bizim bıraktığımız teknolojik izler de binlerce yıl sonrasının tarihine akacak. Bu yapay zeka programlarıyla bizler çok daha iyi bir şekilde hem geçmişi anlama hem de geleceğe adım atma durumunu da yaşamış olacağız."

Törene, eski milletvekili ve Proje Koordinatörü Şevket Bülent Yahnici, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ile bilim insanları katıldı.