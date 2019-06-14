“Yanlıştan dönülecek”

Milletvekilleri, dün Milli Eğitim Bakan Yardımcısı başta olmak üzere Bakanlık yetkilileriyle görüşmeler yaptılar ve bu hatadan dönülmesini istediler. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la ise, Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle, gazetemizin baskıya hazırlandığı sırada henüz görüşülememişti.

Milletvekilleri Ceylan, Kaya ve Kavuncu ile İl Başkanı Ahlatcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü iken vekaleten Milli Eğitim Müdürlüğü’ne getirilmiş olan Yahya Çoban’ın son derece başarılı olduğunu belirterek, bu atamayı yanlış bulduklarını ve yanlıştan dönüleceğine inandıklarını söylediler.

(Haber Merkezi)