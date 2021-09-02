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Yanlışlıkla dayısını ayağından vurdu

Çorum’da köy okulu bahçesinde alkol alma yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi silahla vurulurken, bir kişi de darp sonucu yaralandı.

Güncel 02.09.2021, 00:19
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Yanlışlıkla dayısını ayağından vurdu

Olay, Çorum Merkez Seydim Köyü’nde meydana geldi. İddialara göre, H.G. köy okulunun bahçesinde alkol aldığı sırada okul görevlisi H.Ç. arasında sözlü tartışma yaşadı. H.G., Ö.G. ve H.Ç isimli kişiler arasında  tartışmanın büyümesi üzerine,  H.G. tüfekle  okul görevlisi olan H.Ç’ye  ateş etmek isterken dayısı R.G. araya girerek engel olmaya çalıştığı sırada sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. 
Yaralı şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi H.G., suç aleti silahla jandarma  tarafından gözaltına alınırken, yine kavgada aldığı darbelerle başından yaralanan Ö.G. de  tedavi altına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)
 

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