Yanlışlıkla dayısını ayağından vurdu

Olay, Çorum Merkez Seydim Köyü’nde meydana geldi. İddialara göre, H.G. köy okulunun bahçesinde alkol aldığı sırada okul görevlisi H.Ç. arasında sözlü tartışma yaşadı. H.G., Ö.G. ve H.Ç isimli kişiler arasında tartışmanın büyümesi üzerine, H.G. tüfekle okul görevlisi olan H.Ç’ye ateş etmek isterken dayısı R.G. araya girerek engel olmaya çalıştığı sırada sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralı şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi H.G., suç aleti silahla jandarma tarafından gözaltına alınırken, yine kavgada aldığı darbelerle başından yaralanan Ö.G. de tedavi altına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)

