“Yanlışları doğruymuş gibi sunmaya takatimiz kalmadı”

2020 Yılında 20. Yaşını kutlamaya hazırlanan Tarihi Kentler Birliği’nin İstanbul Buluşmasında bir konuşma yapan Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı hemşerimiz Prof. Dr. Metin Sözen, “Yanlışları doğruymuş gibi sunmaya, ülkemizde ne takat, ne de gelecek umudu kalmıştır. Bayatlamış başlıklara vaktimiz olmadığı bir dönemdeyiz” dedi.

Tarihi Kentler Birliği kurulurken çok önemli farkındalık oluşturulduğunun altını çizen Prof. Dr. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği’nin ülkemizde bazı ilkleri gerçekleştirdiğini, özgür, bağımsız, tarafsız özelliğini koruyarak buralara kadar geldiğini söyledi. Birlik içerisinde değişik görüşlerin yer almasına rağmen kendi içlerinde her türlü eleştirinin yapıldığını belirten Metin Sözen, “TKB içinde ayırım yapmadan, güç ve iradeleri doğrultusunda birbirlerine yardım eden ortak tavır Türkiye’mizin özlediği tavır olmuştur” dedi.

Kültür varlıkları ve somut olmayan miras açısından Türkiye’nin envantersiz bir toplum olduğunu vurgulayan Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Metin Sözen, “TKB 20. Yılına giriyor. Kültür öncelikli gelecek kurgusu için sağlam adımlar atmalıyız. Bir kentin Belediye Başkanı, hangi kentin Belediye Başkanı olduğunu bilmeli, söyleyecek sözü olmalı. Çünkü bu topraklarda her daim ‘kültür’ öncelikli ve egemen olmuştur.

İftihar ederek şunu söylüyorum ki, TKB olarak bugüne kadar açılmış müze sayısını 300’e ulaştırdık. Açtığımız müzeler sadece sayıdan ibaret değil, nitelikleri ile de göz dolduruyor. Açtığımız müzelerin çoğu Avrupa’da ödül alıyor. Kültür varlıkları ve somut olmayan miras açısından Türkiye envantersiz bir toplumdu. Biz artık hangi kentte ne olduğunu, ne durumda bulunduğunu gayet iyi biliyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)