Yanlış yola giren otomobil devrildi

Alınan bilgiye göre kaza önceki gün 18.10 saatlerinde Çorum-Ortaköy Karayolu Sarılık köyü mevkiinde meydana geldi.

Çorum ili istikametinden Ortaköy ilçesi istikametine seyir halinde olan 37 yaşındaki Y B. isimli şahıs sevk ve idaresindeki otomobil yol yapım çalışması olan bölgeye geldiğinde yol çalışmalarında görevli J. D. (58) isimli şahsın yönlendirmesi ile yanlış yola girerek toprağın kayması neticesinde aracın devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)