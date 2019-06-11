Yanlış yere park eden araç otoparka çekildi

Osmancık ilçe merkezinde özellikle ana caddelerde bayram nedeniyle araç yoğunluğu ve yanlış parklar yüzünden trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Şehir içi trafik ulaşımına nefes aldıracak çalışmalarına yön veren İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı şehir içi trafik ekipleri, konuyla ilgili denetim ve faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

İlçe trafiğinde oluşan hatalı park yapmaların önüne geçilmesi, ana caddelerdeki trafik akışının rahatlatılması, kaza yapmış ve trafiği engelleyen araçların kaza yerinden uzaklaştırılması ve trafikten men edilmiş araçların muhafazası hedefleniyor.

Bu kapsamda Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bir araç, tek sıra park yapmış araçların ardına park edildi. Diğer araçların sürücüleri araçlarının ardına park yapmış araç sahibine trafik ekiplerinin yardımı ile yaklaşık olarak 1 saate yakın zamanda ulaşamadılar.

Trafik ekipleri de yanlış park yapan aracı çekici çağırarak olay yerinden kaldırıp yedieminli oto parkına çektirdiler. Bu sırada cadde araç trafiğine bir süre kapanmış oldu. Aracın çekilmesinin akabinde trafik akışı normale döndü.

(Mustafa ULUSOY)