“Yanlış uygulamalara sessiz kalmayacağız”

Yalova’da bulunan Yürüyen Köşk’ün yeni bir iş yapılıyormuş algısı yaratılarak mevcut yapısının bozulmaya çalışıldığını kaydeden Uğur Demirer, gerekirse yasal yollara başvurarak uygulamaya izin veremeyeceklerini dile getirdi.

ADD Çorum Şubesi Yönetim Kurulu adına basın açıklaması yapan Demirer, şu görüşlere yer verdi:

“Siyasi iktidarın, Atatürk Orman Çiftliği başta olmak üzere gerçekleştirdiği çevre katliamlarını biliyoruz. Aynı zamanda, siyasi iktidarın, Atatürk’ün adına ve mirasına yönelik tükenmez alerjisinin de farkındayız…

Atatürkçü Düşünce Sistemi; Büyük Devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerini ve tüm uygulamalarını kapsamaktadır. Dolayısıyla hukuktan, çevre ve insan sağlığına; eğitimden, adil gelir dağılımına kadar uzanan her konu Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin içeriğini oluşturmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün uygulamalarında çevreyi ve doğayı korumak önceliklidir. Büyük Atatürk mükemmel bir çevrecidir. Bunun en güzel örneklerinden birisi de Yalova’da bulunan Yürüyen Köşk’tür. Yürüyen Köşk’ün öyküsünü tüm yurttaşlarımız çok iyi bilmektedir. Son günlerde kamuoyuna yansıyan “Yalova’daki Millet Bahçesi” haberleri, Atatürk’ün mirası Yürüyen Köşk’ü yeniden gündeme getirmiştir. Yürüyen Köşk, Cumhuriyetimizin çevre abidesidir. T.C. Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.07.1980 tarih ve 12238 sayılı kararı ile koruma altına alınmıştır. Halkın kullanımına açık olan ve yoğun ilgi gören bu alanın siyasi iktidarca sanki yeni bir iş yapılıyormuş gibi algılatılarak mevcut yapısının bozulmasına, yurttaşlık bilinciyle izin vermeyeceğiz.

T.C. Yalova Valiliği’nin yapmış olduğu basın açıklamasının ve bu bölgedeki uygulamaların yakından takipçisi olacağız. Atatürk’ün mirasına ve eserlerine sahip çıkmaya her ne pahasına olursa olsun kararlıyız. Siyasi iktidarın, yanlış uygulamalarına sessiz kalmayacak, gerekirse yasal yollara başvuracağız…” (Haber Merkezi)